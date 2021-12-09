Как на Банковой создают медиаимперию Зеленского за деньги из бюджета – расследование

Сегодня в 23:10 на телеканале "Украина" выйдет сенсационный специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиамперии". В нем журналисты пытаются найти ответы на вопросы: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".

"Они пытаются за государственный счет построить такое медиа как телеканал "Дом". Где-то пытаются захватить контроль над Общественным вещанием", – делится данными директор ОО "Детектор Медиа" Галина Петренко.

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"За 2020-2021 годы они планируют потратить на свои творческие нужды полмиллиарда гривен, прикрываясь реинтеграцией оккупированных территорий. Это и есть тот дом, который Зеленский построил для своих друзей за наши с вами деньги", – отметил Антон Голобородько, автор блога "Есть вопрос".