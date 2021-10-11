Как будет работать транспорт во время карантина? Кабмин утвердил новые правила

В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Они начнут действовать с 21 октября.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

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С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных областях будут разрешены только если у водителей, экипажа и пассажиров будет один из таких документов:

документ о полном курсе вакцинации;

если желтая зона – хватит и документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении человека от ковида, подтвержденная с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах – маршрутах межобластного сообщения. Однако эти правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за соблюдение правил будет нести перевозчик.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют ограничения: