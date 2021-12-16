Качура сравнил кулуары Рады с туалетом для наркоманов (фото)

Нардеп Качура сделал неожиданное сравнение. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура увидел сходство между туалетами в ночных клубах и залами Верховной Рады.

"На первом фото – туалеты в ночных клубах освещены синим светом для того, чтобы наркоманы не могли разглядеть вены. На втором фото – освещение в кулуарах Верховной Рады. Совпадение? Не думаю", – написал нардеп в Telegram и опубликовал фото.

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Туалет в ночном клубе. Фото: Александр Качура

Кулуары парламента. Фото: Александр Качура

Наркотики и депутаты