Качура сравнил кулуары Рады с туалетом для наркоманов (фото)

Нардеп Качура сделал неожиданное сравнение. Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура увидел сходство между туалетами в ночных клубах и залами Верховной Рады.
"На первом фото – туалеты в ночных клубах освещены синим светом для того, чтобы наркоманы не могли разглядеть вены. На втором фото – освещение в кулуарах Верховной Рады. Совпадение? Не думаю", – написал нардеп в Telegram и опубликовал фото.
Туалет в ночном клубе. Фото: Александр Качура
Кулуары парламента. Фото: Александр Качура
Наркотики и депутаты
- Народный депутат Александр Юрченко был под наркотиками во время ДТП, об этом свидетельствуют данные экспертизы. Напомним, инцидент произошел 8 июля на площади Мицкевича во Львове. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.
- Также ранее в Киеве патрульные остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара – подозревают, что он находился за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители остановили Toyota Camry депутата, поскольку на авто не освещался номерной знак. Во время общения правоохранители заподозрили, что он невменяем.
- Кроме того, экс-глава департамента по борьбе c наркопреступностью МВД Илья Кива заявил, что 25% депутатов Верховной Рады принимают наркотики. По его словам, они не считают себя наркозависимыми и думают, что это развлечение.