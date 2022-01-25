Из-за штурма Рады депутатов эвакуировали под землей

коллаж "Сегодня" / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Из-за протестов под Верховной Радой физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. сокращение "ФОП") из парламента эвакуировали народных депутатов.

Как сообщает телеграм-канал VESTI, нардепов эвакуировали через подземный переход, в здании остались только журналисты и охрана.

Реклама

Столкновения возле Рады

25 января в Киеве под Верховной Радой физические лица-предприниматели, протестующие против обязательного введения кассовых аппаратов, вышли на митинг. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы.

Предприниматели призвали полицию провести группу в здание Верховной Рады, чтобы они могли встретиться с депутатами, пообщаться и объявить свои требования, но этого не произошло.

У сцены "ФОПы" сделали коридор, чтобы инициативная группа смогла пройти к зданию парламента. Однако их заблокировала полиция.

Реклама

/ Фото: УНИАН

В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны.

/ Фото: УНИАН

Реклама

Из-за столкновения есть пострадавшие. Стало известно, что один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков. Его состояние на данный момент неизвестно.

Почему протестуют "ФОПы"

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении "ФОПами" в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).

"ФОПы" требуют от народных депутатов принять законопроект №6376 об отсрочке данной инициативы. Предприниматели жалуются, что еще не восстановили докарантинный уровень доходов, и инициатива властей грозит им разорением.

Возле здания парламента уже неоднократно проходили масштабные акции протеста предпринимателей, которые оканчивались перекрытым движением в центре Киева и стычками с полицией.