Из наших карманов вытянут 5 миллиардов: Яценюк объяснил, что ждет украинцев

Яценюк призвал наказать тех, кто нанес государству ущерб в 5 миллиардов. Коллаж "Сегодня"

Из-за за несвоевременной закупки газа сейчас Украине придется сильно переплатить из-за резкого скачка цен на российского голубое топливо. Из карманов украинцев вытянут около 5 миллиардов долларов, чтобы компенсировать потери.

Об этом сказал журналистам в ходе Рижской конференции председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Реклама

Он напомнил, что в 2014 году, будучи премьером, отказался от покупки газа у "Газпрома" и открыл реверсные поставки газа из Европы. А в этом году Запад дал "зеленый свет" российскому "Северному потоку – 2" и Москва сразу же применила энергетическое оружие – цены на газ в мире подскочили с 250 долларов за тысячу кубометров до 2000 долларов. При этом политик сетует, что украинская власть упустила возможность купить газ по 250 долл.

"Не все смогли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. в Украине – одни из крупнейших газовых хранилищ в Европе. На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было купить предостаточный объем газа и закачать его в хранилища. Это не было сделано. За это несет персональную ответственность действующая власть Украины", – сказал Яценюк.

По его словам, сложившаяся ситуация больно ударит по простым людям – из карманов украинцев вытянут 5 млрд долларов. Он считает, что парламент должен безотлагательно создать следственную комиссию по этому вопросу.

Реклама

"Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что сейчас надо покупать газ по 1200 долларов. 5 млрд долларов – это сумма, которая равносильна общим годовым расходам всей украинской армии на оборону. Сейчас крайне важно, чтобы сбили вообще эту ценовую спекуляцию, которая устроена российским "Газпромом". Это мировая тенденция. А внутри Украины нужно закупить газ и надо, чтобы понесли наказание те, кто принесли убытки украинскому государству на 5 млрд", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Газа украинцам хватит на зиму?