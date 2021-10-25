Исторический закон: во Франции запретят продавать щенков и котят в зоомагазинах

Новый закон должны принять на первом же заседании парламента в ноябре / Коллаж "Сегодня"

Во Франции представители обеих палат парламента (Нацсобрания и Сената) договорились на заседании смешанной согласительной комиссии об условиях принятия исторического закона по борьбе за права животных. Среди прочего закон предусматривает введение запрета на продажу собак и кошек в зоомагазинах и запрет на использование диких животных в цирках. За то, что хозяин выгнал своего питомца на улицу, французу будет угрожать до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

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Исторический законопроект

Закон запрещает продажу котов и собак в зоомагазинах с 1 января 2024 года. Зоозащитники отмечают, что таким образом французы не будут делать импульсивные покупки животного. Вместо этого уже взвешенное решение приведет человека в приюты для животных или заставит потратить время на поиски животного в питомниках, чья работа жестко контролируется государством.

Забрать животных из приютов и питомников можно будет лишь при наличии так называемого "сертификата знаний". Получение этого документа дает возможность отсеять тех людей, чей образ жизни или материальное положение не позволяют завести животное.

Кроме того, забрать животное можно будет не ранее, чем через 7 дней после того, как человек с сертификатом, решит приобрести кота или собаку. Этот временной "карантин" должен отсеять еще какую-то часть тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение.

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Коммерция на диких животных

Приобретение и разведение диких животных будет запрещено во Франции через 2 года после вступления закона в силу. Всех диких животных цирки должны будут передать в зоопарки в течении семи лет.

Дрессировка волков и медведей попадет под запрет через 2 года. Через 5 лет после начала действия закона будет запрещено держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях.

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Усиление наказания

Во Франции за жестокое обращение с животными, куда, по новому закону, будет отнесено и "выбрасывание" животного на улицу, будет караться сроком до пяти лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа.

В Украине летом 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)". Согласно нашему закону:

запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, запрещено бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных;

выгуливать собак нужно только на поводках, в намордниках и в ошейниках с идентифицирующими пометками;

запрещается попрошайничать с бездомными, домашними и дикими животными;

исключается возможность регулировать численность животных с помощью эвтаназии, останется только стерилизация;

запрещается принуждать одних животных нападать на других, в том числе и при тестировании животных;

запрещается использование животных как мишеней в тире или для тренировок по стрельбе;

запрещается дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий;

запрещается замуровывать животных в подвалах домов.

Все это под страхом наказания в виде штрафа от от 3400 до 5100 грн.