"Истерически ищут повод": в России предупредили о попытках начать войну в Украине

Путин и Шойгу не просто так начали пугать своих соотечественников/Коллаж "Сегодня"

Заседание президента России Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на котором в два голоса они рассказывали об угрозах со стороны Украины и США, является подготовкой к полномасштабной военной кампании против Украины, для которой Кремлю нужен какой-то повод. И вот сейчас происходит поиск этого повода.

Об этом заявил российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала Украина 24.

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"Если бы я был на месте руководителя вашей страны, то я бы максимально серьезно готовился к атаке со стороны вооруженных сил Российской федерации. Во-первых, все-таки войск там много, кажется, они не уменьшаются, а увеличиваются. Но меня очень пугает еще одно событие, которое произошло. Пару дней назад министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сказал, что вот по его сведениям, сколько-то там американцев приезжает к вам на линию соприкосновения на Донбассе и привозят туда химическое оружие. Госдепартамент уже сказал, что все это полная ерунда, никакого химического оружия, никаких американцев там нет. Но дело не в этом, дело в том, что наши руководители совершенно истерично ищут повод к войне", – заявил в эфире Леонид Гозман.

По мнению российского политика, несмотря на то, что кремлевская пропаганда добилась у своих граждан плохого отношения к Украине, однако воевать с нами россияне не хотят.

"Дело в том, что Россия не хочет воевать с Украиной, несмотря на то, что российская пропаганда добилась того, что к Украине отношение довольно плохое, к сожалению. Тем не менее, хотя отношения к Украине плохое, но воевать никто не хочет. Вот никто не хочет воевать. Если начать просто войну с прежними лозунгами "за освобождение русскоязычных братьев", за то, чтобы не распинали "мальчиков в трусиках", это будет очень негативно встречено российским населением, в том числе электоратом Владимира Путина. Они ищут основания для вторжения. Химическое оружие и химическая атака, которая готовится, вполне может быть таким основанием для войны. И поэтому меня заявление Сергея Шойгу очень сильно встревожило", – отметил Леонид Гозман.

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