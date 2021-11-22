Импичмент Зеленскому: Разумков объяснил, как запустить процедуру

Зеленский должен нести ответственность за произошедшее, считает Разумков / Коллаж "Сегодня"

Скандал с провалом спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" может закончиться началом процедуры импичмента шестому президенту Владимиру Зеленскому. Однако в успехе есть сомнения.

Об этом заявил бывший глава Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".

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Импичмент

"Учитывая законодательство, проведение процедуры импичмента практически невозможно. Это знает и президент, и его окружение. Необходимо 338 голосов народных депутатов. С учетом монобольшинства, давайте будем откровенными, – невозможно реализовать", – рассказал Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".

По мнению бывшего спикера парламента Украины, главным итогом скандала с "вагнеровцами" станут результаты на выборах.

"Доверие на выборах будет главным показателем. Негатива будет очень много. Общество плохо реагирует на несправедливость. А президент отвечает за безопасность и конституционные права всех граждан", – напомнил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

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