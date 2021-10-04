Импичмент? Разумкова спросили о запуске отставки Зеленского в Раде

Зеленский заявил, что Разумков выдавал подписные листы на его импичмент. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого монобольшинство хочет отправить в отставку, развеял слухи о том, что он хочет импичмента президента Владимира Зеленского.

"Нет, я не планирую собирать подписи об импичменте президента, а процедуры, вы знаете, все выписано четко в регламенте, как это происходит. Я же одни уже выдал, мне даже сейчас это вспоминают, там только 60 собрали", – сказал он во время брифинга.

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Напомним, накануне Зеленский заявил, что ранее Разумков выдал депутатам подписные листы об импичменте президента, уточнив, что это было около полугода назад.

"Набрали они, правда, 60 человек. Мне кажется, это такая процедура, окей. Я не могу как президент обижаться или не обижаться. Я не могу позволить себе таких вещей", – сказал президент.

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Как развивались события

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".