"Играет важную роль". Ангела Меркель поддержала "Крымскую платформу"

Меркель и Зеленский на брифинге. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в Мариинском дворце сегодня начались переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Глава МИД Германии, как оказалось, не сможет участвовать в "Крымской платформе".

Об этом заявила Меркель на брифинге с Владимиром Зеленским в Украине.

"Крымская платформа завтра играет важную роль. К сожалению, наш министр иностранных дел завтра не сможет прилететь, но это связано с тем, что ситуация в Афганистане очень сложная. Мы про это говорили, это проблема для Украины, как говорил пан президент, но для нас тоже. Приедет наш министр экономики и энергетики и будут проведены важные переговоры завтра на полях "Крымской платформы", – сказала она.

Кроме того, она выразила свое уважение, тем реформам, которые поддерживает президент Украины.

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"Мы рассчитываем на Германию, которых считаем одними из ключевых наших союзников", – заверил Владимир Зеленский.

Лидеры двух стран намерены обсудить сегодня вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей.

Меркель в Украине

На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока не известно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

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