"Игра в российскую лузу" – Яценюк о соглашении с РФ по транзиту газа 2019 года

Яценюк раскритиковал соглашение с РФ о транзите газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия реализует схему, чтобы превратить Газотранспортную систему Украины (ГТС) в металлолом и поставить нашу безопасность под удар. В этой комбинации, в частности при подписании соглашения о транзите 2019 года, присутствовали украинские чиновники.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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По его словам, 2019 года "Нафтогаз" не имел права подписывать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа в таких условиях, на которых он был подписан. Яценюк считает, что это была сдача национальных интересов.

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"Подписать контракт на транзит всего-навсего на 5 лет и только двусторонний, без европейской стороны и без дополнительных гарантий – это была игра в российскую лузу", – подчеркнул он.

Схема РФ направлена, заявляет Яценюк, убить украинскую ГТС через запуск "Северного потока-2", вернуть украинский энергетический рынок в Россию и полностью переделить энергетический рынок Европы.

Таким образом РФ стремится поставить под удар нашу национальную безопасность, подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Поставки газа – это часть национальной безопасности. Россияне не ударят по Украине, если Европа будет знать о том, что газ идет Украиной транзитом", – добавил Яценюк.

Соглашение 2019 года о транзите газа

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. За это время для нашей страны гарантированы миллиардные доходы, однако не обошлось и без компромиссов с Москвой.

выплату "Газпромом" 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г.;

отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения (общая сумма требований Украины оценивалась в более 12 млрд долл.);

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства "Газпрома", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 года;

минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно (указаны минимальные значения – объемы могут быть и больше).