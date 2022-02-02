Хватит с него президентства: Украина оспорит легитимность Путина

Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не будет признавать легитимность президента России Владимира Путина и обратится к ООН, ОБСЕ, НАТО. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Подал в Раду постановление об обращении в международное сообщество о непризнании Украиной какой-либо попытки Путина остаться на своем посту после 7 мая 2024 года. Поправки, внесенные в Конституции РФ в июле 2020 года об обнулении сроков Путина, признаны большинством стран мира как противоречащие законодательству РФ и международным нормам", – рассказал политик.

По его словам, попытка Путина сохранить должность после 2024 года без проведения процедуры открытых и демократических выборов приведет к непризнанию его как легитимного президента.

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Гончаренко отметил, что по этой причине необходимо обратиться в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, парламенты и правительства стран-членов ООН с призывом не признавать легитимность президента РФ после 7 мая 2024 года.

Также он напомнил, что на прошлой неделе в ПАСЕ было подано обращение по поводу проверки нелегитимности Путина, которое поддержали 23 делегата. Такое же обращение направлено в Конгресс США.

"Нельзя разрешить Путину продолжать агрессию против нашей страны!" – резюмировал он.

Обнуление срока Путина

В июле 2020 года в России были внесены 206 поправок в Конституцию России, включая ту, которая предусматривает обнуление срока президентства Владимира Путина. После принятия этой поправки Путин сможет занимать самые высокие государственные посты до 2036 года.

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Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявлял, что после внесения изменений в конституцию РФ, которые сейчас готовятся, президентские сроки будут "обнулены" и действующий президент Владимир Путин сможет вновь избираться на этот пост.

Согласно действующей конституции РФ, Владимир Путин не имеет права баллотироваться в качестве кандидата на пост президента в 2024 году. Если после внесения изменений в основной закон России Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ и будет избран, это будет его пятая президентская каденция.