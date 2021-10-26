"Ходит с паяльником и битой": соцсети о том, как Тищенко покупает гречку по 12 гривен

Украинцев насмешили слова нардепа о дешевой гречке / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи соцсетей отреагировали на слова нардепа от партии "Слуга народа" Николая Тищенко о том, что он покупает гречку по 12 гривен, говядину по 20, а сало — по 50 грн за кг.

Многим украинцам также захотелось жить в мире, где такие дешевые продукты.

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"Я хочу жить в Украине от Тищенко с гречкою по 12 грн", – написал в Twitter пользователь Андрей.

Другой пользователь предположил, что купить так дешево продукты политик может потому, что носит с собой паяльник и биту.

"Слуга Тищенко по старинке ходит с паяльником и битой за мясом к обнищавшему фермеру, чтобы тот продавал ему кило телятины за 50 грн", – высмеял он слова Тищенко в своем посте.

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Другой же пользователь сыронизировал, что в АТБ купил продукты по той цене, которую озвучил политик, а вот скидок на масло не было.

"Скупился в АТБ. Говядины взял 5 кг по 20 гривен и 2 кг гречихи по 12 гривен. А масло по 47 гривен. Скидки Тищенко на масло бездействуют", – написал он в своем посте.

Также нашлись и те кто, готов поехать в Киев скупиться продуктами..

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"Здравствуйте. Простите, что пишу сюда! В субботу еду бусиком в Киев, в "Тищенко Маркет", поэтому если кому-то что-то нужно – пишите в приват, но не больше 60 килограмм на человека, бусик мал!!, – написала девушка.

В тоже время глава общественного совета Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев предположил, что у нардепа есть машина времени которая переносит его в прошлое, где он скупается.

"Тищенко не так уж и глуп как многие думают. Отнюдь. Он изобрел машину-времени и раз в неделю телепортируется в 4 квартал 2014 года и покупает там продукты. По неподтвержденной информации телепортация происходит в районе Бессарабского рынка Киева", – написал он в своем посте.

Напомним, 25 октября народный депутат Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12–28 гривен. Говядину он покупал где-то за50-70 гривен за килограмм.

Какие цены на продукты сейчас

Средняя цена на говядину в Украине в сентябре составляла 172 гривны за килограмм, хотя еще в начале года в среднем за нее просили почти 145 гривен.

Гречка в сентябре в среднем стоил 42,54 грн за кг, а с января 2021 года она подорожала на пять гривен. Килограмм сала украинскому покупателю в сентябре обходился почти в 87 гривен.

В сентябре килограмм сала стоил 86 гривен.

Отметим, что из-за надвигающихся морозов в Украине резко упали цены на овощи. Фермеры спешат как можно быстрее продать свой урожай.

Если еще в сентябре килограмм помидоров стоил 35-50 грн/кг, то сейчас цены существенно упали: