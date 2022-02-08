Гройсман призвал к созданию правительства Национального объединения

Гройсман требует закона / Фото: kmu.gov.ua

Владимир Гройсман / Фото: kmu.gov.ua

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман призвал политиков объединиться и воплотить идею создания правительства Национального объединения, которое сможет сплотить страну и реализовать план экономического, политического спасения страны. Об этом он сказал в эфире "Украина 24", комментируя текущую ситуацию в стране.

Как подчеркнул политик, призыв к единству и именно сплочению – это не очередной слоган, раздающийся из разных политических лагерей, которые на самом деле объединяются не ради страны, а против собственных политических оппонентов.

Реклама

"Я много слышал от политиков о единстве. А для меня это фейк, потому что после призывов нет действий. Здесь нужно брать пример с общества! Общество – сплоченное, а власти демонстрируют взаимную борьбу, когда перед нашими границами стоят 130 тысяч хорошо вооруженного войска. Войска, которое показало по всему миру, что они не считаются с границами государств, – сказал Гройсман. – Как можно навести порядок? Только через единство и сплоченность".

По словам лидера "Украинской Стратегии Гройсмана", большинство украинских политиков – во власти или даже оппозиции, почему-то думают, что свержение друг друга приведет страну в рай. "Но нет! Будет ад!" – сказал Гройсман и напомнил, что в свое время именно сплоченность и стабильность были ключевыми приоритетами для украинского правительства 2016-2019 годов.

"Я понимаю, что доверие к действующей власти уже подорвано. И, наверное, они получат свою оценку на следующих выборах. Но до выборов нужно дожить. И желательно, чтобы мы были сплочены и сильны. И я это говорю как гражданин! – сказал Гройсман. – Без правительства национальной сплоченности, без экономического плана действий мы будем слабыми – слабая экономика, слабая армия. Мы этого не заслуживаем. Так же, как и наши воины, которые стоят не передовой и должны получать лучшее от государства!".