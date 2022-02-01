"Готовы эвакуировать украинцев": премьер Польши рассказал о плане помощи на случай войны

Матеуш Моравецкий высказался о помощи в случае войны / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Польша готова к худшему варианту развития событий в Украине из-за агрессии России, заявил премьер-министр Польши на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Все зависит от того, что происходит в голове одного человека. Нужно делать все для помощи Украине. Польша готовится и к худшему варианту, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. Мы готовы принимать украинских раненых и помогать им, а также эвакуировать часть граждан Украины", — сказал он.

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Моравецкий ответил на вопрос, не собирается ли Польша продлить забор между Польшей и Беларусью, установленный после наплыва беженцев с белорусской территории.

"Что касается забора на границе и продолжения его на территорию Украины, то украинские и польские пограничники выполняют свои обязанности эффективно, так что не вижу такой необходимости", — сказал он.

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Переговоры в Украине

Напомним, 1 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с польским коллегой Матеушем Моравецким. Главы правительств обсудили углубление сотрудничества на энергетическом и оборонном направлении, а также создание новых региональных форматов сотрудничества.

Кроме того, Моравецкий после встречи со Шмыгалем заявил, что Польша окажет Украине военную помощь.

Также должна состояться встреча Дениса Шмыгаля с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Ожидается, что по результатам переговоров Украина заключит новый союз с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

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