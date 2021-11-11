Госкино запретило фильм про Наполеона, которого сыграл Зеленский

Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей / Фото: Коллаж: Сегодня
Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с участием президента Владимира Зеленского "Ржевский против Наполеона". Об этом сообщают Українські Новини.
"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", – говорится в сообщении.
В Госкино отметили, что запрет связан с тем, что в октябре 2015 года один из актеров фильма российский комик Юрий Гальцев был включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
По закону Украины "О кинематографии" запрещается прокат фильмов в которых участвуют включенные в этот перечень лица.
Напомним, российско-украинская комедия "Ржевский против Наполеона" вышла в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский в ней не только сыграл главную роль, но и выступил одним из продюсеров фильма .
Запреты фильмов в Украине
- Госкино Украины запретило к показу пять российских сериалов. В частности, запрещено к показу телесериал "Кукушечка/Жмурик" (2013 г.), телесериал "Приказано уничтожить: Операция "Китайская шкатулка" (2009 г.), телесериал "Кобра: Антитеррор "Кобра 2" (2003 г.), телесериал "Кобра/Маросейка 12" (2000 г.).
- Кроме того, в бан Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) попал популярный сериал "Не родись красивой", который вышел в 2005 году.
- Также было запрещено к показу 162 фильмов и сериалов, которые были изготовлены в России с 1 января 2014 года.
- Кинорежиссер Олег Сенцов утверждает, заявил, что его проект семейной драмы "Кай" не допустили к питчингу Госкино не по объективным причинам, а из-за его гражданской позиции и политических взглядов.
- 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины.
- Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.