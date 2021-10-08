Медведчук подозревается в снабжении террористов деньгами... в чемоданах (видео)

Ирина Венедиктова рассказала, что нового инкриминируют Виктору Медведчуку / Коллаж "Сегодня"
Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который вот уже полгода находится под домашним арестом, сообщено о новых подозрениях. Его обвиняют в государственной измене и в содействии по предварительному сговору в деятельности террористическим организациям.
Уведомление о новых подозрениях народному депутату подписала 8 октября генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова.
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"Речь не о конкретном лице... Речь о том, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины, и строили совместные с террористами "ЛНР" и "ДНР" схемы. В материалах следствия говорится о событии острого периода конфликта на востоке Украины. Пока наших воинов убивали на фронте, государство отправляло чемоданы наличных руководителям террористических организаций", – заявила Венедиктова.
В качестве доказательств СБУ выложила аудио- и видеоматериалы по делу. В частности, новые разговоры предположительно Медведчука с советником правительства РФ Владиславом Сурковым.
Новые факты
По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства Российской Федерации к подрывной деятельности против Украины.
В конце 2014 года он совместно с пособниками, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Они организовали приобретение за государственные средства товаров у подконтрольных террористам предприятий.
Нынешний народный депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершения оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
Всего в течение 2015 года организациям "ЛНР" и "ДНР" было перечислено, обналичено и распределено не менее 200 млн гривен, не считая средств уплаченных в наличной форме.
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В Генпрокуратуре заявили, что проверят причастность к указанным преступлениям бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.
Предыдущие обвинения
Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:
- покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).