"Имеет право на справедливый суд": США вступились за Саакашвили

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал власти Грузии соблюдать права Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Госдепартамент США призывает власти Грузии соблюдать права экс-президента Михеила Саакашвили – обеспечить условия лечения и разрешить присутствовать на судебных слушаниях.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

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"Мы внимательно следим за тем, как обращаются с бывшим президентом Михеилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября. Мы высоко оцениваем работу Народного защитника Грузии по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице. Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям Народного защитника относительно надлежащего лечения", — говорится в заявлении.

Госдепартамент США также "настоятельно призывает правительство Грузии обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом".

"Саакашвили имеет право на справедливый суд, что включает в себя возможность лично посещать судебные слушания, если он направит соответствующий запрос", — отмечено в заявлении Прайса.

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Задержание Саакашвили

Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.

8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению. Ссылаясь на риски безопасности и состояние заключенного, Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии трижды отказалась доставить заключенного на суд.

На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.

Также напомним, Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили.