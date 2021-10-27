Гордон: "У Саакашвили отказывают внутренние органы, четыре раза была реанимация"

Дмитрий Гордон рассказал, что сейчас происходит с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили голодает уже 27 дней и его состояние критическое.

Об этом заявил в эфире "Ток-Шоу №1" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, которого власти Грузии не впустили в страну утром 27 октября.

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Состояние здоровья

"Ситуация... Я не люблю слово "критическая", но это слово отвечает своему смыслу. Михаил Саакашвили голодает уже 27 дней. На сегодняшний день минус 14 кг веса, отказывают внутренние органы, четыре раза была у него реанимация. Грузинские власти говорят, что его нужно перевести в тюремную больницу, но она контролируется не хочу даже говорить, кем. Кроме этого, там находятся уголовники. И что там может произойти с Саакашвили... Там нет МРТ, ничего нет. Поэтому ситуация отвратительная с Михаилом Саакашвили. Ситуация безумно глупая с точки зрения грузинских властей", – заявил Дмитрий Гордон на телеканале "Украина 24".

Также украинский журналист заявил, что на положение Саакашвили влияют "воры в законе", с которыми бывшему президенту Грузии удалось справиться во времена его управления страной.

Как развивалась ситуация 27 октября