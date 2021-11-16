Глава Фонда госимущества увольняется. Возможные причины – СМИ

Сенниченко управляет Фондом госимущества с 2019 года / Коллаж "Сегодня"

Ряд СМИ сообщили, что глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко подал заявление об отставке. Журналистам сообщили об увольнении источники, близкие к Фонду госимущества.

Об этом, в частности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

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Причины

Называются две причины, которые могли привести к такому решению.

Издание "LB.ua" со ссылкой на источники пишет, что одна из главных причин увольнения Сенниченко – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, что успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Другие отмечают недавний скандал, который произошел вокруг приватизации завода "Большевик" в Киеве. Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в момент приватизации завода было сделано все, чтобы распугать других участников аукциона.

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