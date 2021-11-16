Глава Фонда госимущества увольняется. Возможные причины – СМИ

Сенниченко управляет Фондом госимущества с 2019 года / Коллаж "Сегодня"
Ряд СМИ сообщили, что глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко подал заявление об отставке. Журналистам сообщили об увольнении источники, близкие к Фонду госимущества.
Об этом, в частности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.
Причины
Называются две причины, которые могли привести к такому решению.
Издание "LB.ua" со ссылкой на источники пишет, что одна из главных причин увольнения Сенниченко – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, что успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".
Другие отмечают недавний скандал, который произошел вокруг приватизации завода "Большевик" в Киеве. Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в момент приватизации завода было сделано все, чтобы распугать других участников аукциона.
Карьера
- Когда Сенниченко в 2019 году был назначен на пост главы Фонда госимущества Украины, тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук поставил ему задачу в кратчайшее время очистить Фонд от групп влияния."Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", – заявил тогда Гончарук.
- В 2020 году Фонд государственного имущества Украины планировал приватизацию более тысячи госпредприятий. Однако, согласно отчета ФГИУ за 2020 год, это не получилось.
- При этом приватизация гостиницы "Днепр" на Крещатике превысила все ожидания – ее продали на аукционе за 1 миллиард 111 миллионов гривен, что почти в 14 раз больше стартовой цены. Правда, все закончилось судами.