Германия отказала Зеленскому: неожиданное заявление о гарантиях для Украины

Президент напомнил о санкциях для Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 28 января рассказал, как Германия изменила свою риторику по поводу российской угрозы. По его словам, Германиня отказывается обсуждать возможность санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае экскалации в Украине.

По словам президента, Украина нуждается в превентивных санкциях на случай российской агрессии.

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"Смотрите на очень интересную вещь – мы слышим мощный голос например, из Германии, без обид, который говорит дипломатическим языком, что если например будет завтра эскалация со стороны Российской Федерации, о "Северном потоке-2" мы можем не говорить. Как это понять?", – подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что "еще вчера, когда такой риторики не было по поводу глубокой эскалации со стороны России", западные союзники обещали Украине энергетические гарантии безопасности после запуска "Северного потока-2".