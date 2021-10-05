Оскорбляют верующих и пропагандируют наркотики. Россия обложила Facebook "десятиной"

Роскомнадзор серьезно взялся за иностранные соцсети / Коллаж "Сегодня"
Роскомнадзор из-за отказа компании Facebook удалять запрещенный в РФ контент составил протокол, по которому компании грозит оборотный штраф в размере до 1/10 от годовой выручки.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Роскомнадзора.
"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время протокол будет передан для рассмотрения в суд.
В чем претензия
Роскомнадзор отметил, что Facebook и Instagram не удаляют материалы, нарушающие российский закон, несмотря на постоянные требования.
Среди такого контента
- материалы, направленные на раскол государства;
- оскорбления верующих;
- употребление наркотических средств;
- реализация самодельного оружия;
- пропаганда "зацепинга" и "руфинга" среди подростков;
- материалы террористических организаций;
- инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
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"Всего на текущий момент не удаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тыс. уведомлений) и 973 – в Instagram (направлено 3,5 тыс. уведомлений)", – говорится в сообщении службы.
Проблемы у Facebook
Неприятная новость от Роскомнадзора появилась на следующий день после того, как компания пережила масштабный сбой в работе соцсети Facebook. Проблема распространилась на сервисы, которыми пользуются люди со всего мира.
Глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger произошел за сутки до дачи показаний в Сенате США бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Она должна рассказать о том, как соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, и скрывает данные исследований о негативном влиянии Instagram на детей.