"Очередной поцелуй, не знаю куда": украинский дипломат резко ответил Германии по мигрантам

Гончарук заявил, что не знает, кто будет кормит мигрантов, если их впустить в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Не так давно в Германии предложили отправить в Украину мигрантов, которые хотят попасть из Беларуси в Польшу. На что политики из Берлина получили резкий ответ секретаря СНБО Алексея Данилова. Он заявил, что о них должны заботиться немцы, а не украинцы.

В интервью "Сегодня" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Гончарук объяснил ситуацию. Дипломат говорит, что такое отношение отдельных политиков к нам возникло из-за слабой позиции власти.

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"С нашей экономической ситуацией я вообще не понимаю, кто их здесь кормить будет. Ну, скажет Евросоюз нам, даст деньги на то, чтобы кормить и так далее. А кто обеспечит место их пребывания? Разве у нас есть свободные площади, свободные помещения, чтобы принять людей? Это выглядит как очередной поцелуй, не знаю куда, но не в щечку и не в лицо", – возмущается Гончарук.

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, 15 ноября на границе с Польшей началась стрельба, мигранты пошли на прорыв.