Это вмешательство! – обиженный Медведев нажаловался на Твиттер из-за Навального

Рекомендации Твиттера по подписке Медведев считает вмешательством во внутренние дела государства / Коллаж "Сегодня"
Бывший президент России Дмитрий Медведев (2008-2012 годы) в интервью пропагандистскому телеканалу RT (ранее Russia Today) пожаловался на соцсеть Твиттер, которая "вмешивается во внутренние дела государства".
"Когда я смотрел рекомендации Твиттера, на кого мне подписаться, естественно, первый человек, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну, разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", – заявил на полном серьезе некогда первый человек России.
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США поднадоело
Далее Медведев отметил, что даже властям США такое вмешательство надоело.
"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят. Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 млн подписчиков — но всё, до свидания. Почему? "А он не нравится нам"", — сказал Медведев.
Он вам не Димон
- Дмитрий Медведев не случайно вспомнил именно Алексея Навального, поскольку основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией первым собрал факты коррупции, связанные с экс-президентом России. Эти факты легли в основу документального фильма "Он вам не Димон".
- Довольно быстро рейтинг фильма "Он вам не Димон" вырвался до уровня "Форреста Гампа" и "Зеленой мили".
- При этом ведущие сетевые корпорации постоянно удаляют аккаунты, связанные с оппозиционером. Например, корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play в первый день выборов в России.