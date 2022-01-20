Это солдаты РФ, а не фермеры: Кулебу удивили слова Байдена о вторжении Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга прокомментировал слова президента США Джо Байдена о возможности "незначительного вторжения" России в Украину. По его словам, страны Запада не должны повторять свои ошибки 2014 года, когда России позволили оккупировать Крым и часть Донбасса.

Как подчеркнул глава МИД, если говорить о потенциальном новом вторжении России в Украину, то "нельзя его разделять на маленькое или большое, потому что Россия уже на территории Украины и убивает украинских солдат".

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"У нас есть трагический опыт, когда Россия скрывала своих военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому наша позиция, которую мы передаем Соединенным Штатам Америки и всем другим странам, очень простая: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014-го года не имеют права на повторение", – заявил он.

Глава МИД, комментируя пресс-конференцию Байдена, отметил:

"Мы не воспримем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не нужно чего-то делать для сдерживания России, потому что это "недостаточно большое вторжение" или "недостаточно доказательств", что это российские солдаты, может это снова фермеры, шахтеры или вообще неизвестные "зеленые человечки". Все это пройдено".

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Кулеба отметил, что Украина уже выучила все эти уроки истории.

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях Российской Федерации. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что Соединенные Штаты поддерживают нас, и лично президент Байден поддерживает Украину, ни в том, что он поддерживает нас не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных боевых действий у Соединенных Штатов и Европейского Союза не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жесткие санкции в отношении России", – сказал он.

У Байдена объяснили неоднозначное заявление по Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину, у стран Запада могут возникнуть разногласия по поводу ответа на действия Кремля.

"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и, в итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Если же российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет", – отметил Байден.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки объяснила, как следует трактовать слова Байдена.

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"Президент Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет возобновленное вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единым ответом США и союзники... Он подтвердил, что эти акты российской агрессии получат решительный, взаимный и общий ответ", – сказала она.

Что еще сказал Байден

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам своего первого года у власти, в которой говорил в том числе о России и об Украине. В частности, он предупредил, что в случае нового вторжения в Украину Россия получит катастрофические последствия для своей экономики.

"Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал Байден.

По его словам, российская власть никогда еще не сталкивалась с такими санкциями, которые подготовили США.

Что касается Украины, Байден сказал, что ее вступление в НАТО в ближайшее время маловероятно, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. По его словам, украинскому государству предстоит проделать еще немало работы по утверждению демократии и так далее.

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет о масштабном вторжении России в Украину, то позиция Запада будет единой. Он добавил, что в случае нападения России на Украину Вашингтон намерен усилить военное присутствие на Востоке Европы.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что слова Байдена "не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", а также "дестабилизируют ситуацию в Украине".