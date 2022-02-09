Это сильно ударит по Москве: Кулеба рассказал, что готовит Запад

Кулеба рассказал о санкциях для России / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о действующей и запланированной помощи Запада для защиты Украины от российской агрессии. Это он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Самолеты с помощью ежедневно прибывают в Украину. Пакет санкций сформирован, он лежит на столе и Москва знает, что это ударит практически. Задание по сдерживанию агрессии выполнено. Но переговоры продолжаются", — сказал он.

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