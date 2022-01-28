"Это шок!" В "Слуге народа" отреагировали на задержание нардепа за взятку

Арахамия прокомментировал ситуацию с Кузьминых. Коллаж "Сегодня"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что шокирован новостью о поимке на взятке нардепа Сергея Кузьминых.

"Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", – цитирует Арахамию пресс-служба "Слуги народа".

При этом нардеп подчеркнул, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".

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"И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", – сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" приветствует усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

"Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент – лишнее подтверждение тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", – отметил Арахамия.

На чем попался Кузьминых

Детективы НАБУ поймали надепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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НАБУ обратится к генпрокурору для подписания подозрения народному избраннику.

Кто такой Сергей Кузьминых

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Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых".

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

Кроме того, он брат известного украинского военного, одного из "киборгов" подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков.