"Это – сценарий Кремля": в Раде заявили об энергетическом кризисе в Украине

Олег Синютка заявил, что в Украине воплощается план Кремля. Коллаж "Сегодня"

Украина оказалась в энергетическом кризисе: для отопительного сезона не хватает угля, есть проблемы с газом, а с ноября власти снова хотят закупать электроэнергию у Беларуси и России. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что наша страна идет в энергетическую зависимость Кремля.

Об этом он сказал на брифинге во Львове, передает пресс-служба "ЕС".

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Он рассказал, что проблема с углем может привести к нехватке электроэнергии.

"Это – сценарий, прописанный в Кремле. Что сегодня происходит в подготовке к отопительному сезону? Первая и самая важная вещь – это уголь. Из 2,5 млн тонн угля, которые должны быть при подготовке к зиме, у нас на складах остается менее 700 тысяч тонн. И это количество каждую неделю уменьшается на 6-7 процентов. Сегодня государство должно отключенную половину тепловых электростанций от генерирования тока в сети. К чему это приводит? Это ведет к тому, что в пиковых нагрузках нам не будет хватать электроэнергии для того, чтобы обеспечить должным образом бытовых и промышленных потребителей", – отмечает Синютка.

На заверения правительства о 18 миллиардах кубометров в газовых хранилищах он отметил, что почти 5 млрд кубометров – это т.н. буферный газ и приблизительно столько газа иностранных компаний.

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"Под угрозой еще 9 млрд кубов, потому что суд решает вопрос, не будет ли этот газ принадлежать структурам Коломойского. Этот олигарх судится, чтобы взять под контроль запасы газа в наших газовых хранилищах. Власти допустили, что часть этого газа принадлежит аффилированным структурам еще с одному олигарху Фирташу. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что Украина сегодня перед серьезными вызовами", – убежден Синютка.

Он напомнил, что в 2015 году Украина отказалась от российского угля и электроэнергии, но спустя шесть лет Украину снова ставят в газовую и электрическую зависимость от Кремля. Также депутата возмутили намерения властей с 1 ноября покупать белорусскую и российскую электроэнергию. По его мнению, это "можно квалифицировать как финансирование терроризма".

"За последние два года у Зеленского уже закупили у страны-агрессора уголь на 3,1 млрд долларов. То есть 3,1 млрд. дол. пошли стране-агрессору, и я убежден, использовались и на усиление военного могущества, которое сегодня используется против наших воинов на востоке Украины. 3 млрд. дол. – это как минимум 2 тысячи новых российских танков, которые готовятся к вторжению в Украину. Которые сегодня сосредоточены в том числе и на границах Украины", – сказал Синютка и потребовал расследования по этим закупкам на 3 млрд.

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Как мы уже писали, бывший премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что возобновлением импорта электроэнергии у РФ и Беларуси Украину толкают в объятия Путина.

В то же время украинские компании с начала года увеличили импорт угля на 14%. С начала 2021 года в Украину ввезено угля на 1,5 млрд долларов больше, чем в январе-сентябре 2020-го.