"Это праздник": что сказал Зеленский в годовщину трагических событий Евромайдана

Президент поздравил украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

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Президент вспомнил о тюрьмах, потере души и что бывает, если власть не слышит народ.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это тот день, который характеризует украинцев.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Для нас – это праздник. Это наш воздух. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", – отметил президент Украины.

Также Зеленский напомнил, что украинцы свободны и заплатили за это большую цену и напомнил ситуацию с моряками в российском плену.

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"Они были в плену, но их не пленили дух. Они садились в автозак, пели "Ще не вмерла Украина". А потом говорили водителю: Шеф, на Одессу! В Коблево тормозни, кофейку попьем. Они доказали, что на чужбине, в плену, в тюрьме можно быть свободным человеком", – сказал Зеленский.

Президент в своем обращении вспомнил Василя Стуса – как он на премьере "Теней забытых предков" Параджанова попросил встать всех, кто против арестов: "Стус понимал, что сделав это, может потерять свободу. Но знал, что не сделав это, он точно потеряет достоинство".

По словам президента Украины, о свободе украинцев знал и Емельян Ковч – священник, который спасал евреев во время Холокоста, выдавая им метрики о крещении. За это попал в концлагерь Майданек и отказался от досрочного освобождения, потому что считал, что "нужен всем людям, которые ходили к нему на исповедь, понимая, что скоро погибнут".

Также Зеленский вспомнил о Леониде Быкове, который не уступил принципам и творческой свободе и за это для съемки "В бой идут одни старики" ему дали не цветную, а черно-белую пленку.

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"Унижало ли это его достоинство? Возможно. Но потерял ли он его? Нет. И снял фильм, который обожают миллионы. Не цветной. Но о людях, имеющих достоинство. И свободу", – напомнил Зеленский.

Накануне Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" рассказал, что если бы не было Революции Достоинства, то в Украине ничего бы так и не изменилось.

История праздника

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко принял указ, которым утвердил праздник День свободы. Этот праздник отмечался 22 ноября и был установлен в память о событиях Оранжевой революции.

После прихода к власти Виктора Януковича, праздник был отменен. Вместо него 22 января в День Соборности начался отмечаться праздник День Соборности и Свободы Украины.

После революции Достоинства в 2013 году, когда к власти пришел Петр Порошенко, праздник был разделен: 22 января остался День Соборности, а 21 ноября стал днем, когда отмечается День достоинства и свободы, который посвятили событиям двух революций.