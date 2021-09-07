Это отказ от Минских соглашений: Резников о демарше России с мандатом ОБСЕ

Резников обвинил Россию в нарушении "Минска". Фото: facebook.com/MinistryForReintegration

Россия своим отказом продлить мандат пограничной миссии ОБСЕ в пунктах пропуска на границе Украины и России на Донбассе "Гуково" и "Донецк" саботирует Минские соглашения.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это означает, что Россия и дальше собирается поставлять оружие на Донбасс.

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"Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет СММ ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями... То есть вариант дополнительной поставки оружия через этот неконтролируемый Украиной участок границы между Украиной и РФ абсолютно вероятен", – сказал Резников.

Демарш России

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.

В МИДе утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбассе. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования, и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.

Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии постоянно продолжали на 4 месяца.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.