Резников попросил вооружить украинцев

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Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал легализацию оружия в стране.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады, которое транслирует телеканал "Украина 24".

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Легализация в Украине

Министр отметил, что в Украине в принципе нет закона, который регулирует оборот оружия.

"Я убежден, что это нужно сделать. У нас только это ведомственными актами регулируется. Поэтому я искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано", – сказал он.

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Решение Рады

В 2021 году Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335-1 – 74 голоса.

Депутаты не только провалили голосование за 4335, но и отказались даже отправить его на доработку в комитет или автору. Та же судьба ждала и законопроект 4335-1.

Законопроектом об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему хотели установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

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А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

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