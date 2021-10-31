"Это не учения!" – в США предупредили о стягивании войск России на границу с Украиной

Фото: коллаж "Сегодня"

Россия снова начала наращивать военные силы и технику на границе с Украиной. Перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

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Что делают российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно. В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

По словам директора программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкла Кофмана, на учения это не похоже.

"Дело в том, что это не учение. Похоже, это не тренировочное упражнение. Что-то происходит. Что это?" – сказал Майкл Кофман.

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Что известно

Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать эти движения, особенно в последние недели, после того, как в середине сентября Россия завершила совместные с Беларусью массовые военные учения "Запад-2021".

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Кофман также сказал, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Численность войск РФ на границе с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

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По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных во временно оккупированном Крыму.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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