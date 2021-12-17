Это конец? У Путина признали окончательную потерю Украины

Песков сделал громкое заявление по Украине. Коллаж "Сегодня"

Кремль цинично заявляет о полном отсутствии отношений с Украиной и что она потеряна для России. И это после того, как начали войну, а теперь Москва еще и требует лишить Киев перспектив членства в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает кремлевский пул.

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"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее? На данном этапе, да, полностью ... Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом", – сказал он.

Песков считает, что это Украина враждебно настроена в отношении России

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", – подчеркнул спикер Кремля.

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Москве не нравится, что Украина напрямую официально, на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО.

"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", – резюмировал Песков.

Что думают Зеленский и Путин об отношениях РФ и Украины