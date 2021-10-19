"Это аморально". Яценюк посоветовал Зеленскому, что делать с офшорами

Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский недооценивает ситуацию с оффшорным скандалом.

Об этом он сказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Если попадаешь в историю, где шесть сотен международных журналистов расследуют офшорные скандалы и офшоры чиновников всего мира, и затем начинается череда импичментов, отставок, проигрышей выборов, – к этому надо очень серьезно относиться. В особенности если там прозвучало твоя фамилия", – сказал Яценюк.

Политик считает, что президент должен обратиться, например, в независимое агентство "Кролл", чтобы они провели полный аудит.

"Если выяснится, что не уплатил налоги, надо честно это признать. И либо заплатить, либо это было законно. Это уже дискуссия", – сказал лидер "Народного фронта".

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Яценюк добавил, что иметь офшорную компанию – не правильно.

"У меня нет офшорной компании. У меня нет иностранных активов. У меня нет зарубежной недвижимости. У меня нет иностранных паспортов. И я об этом говорю, потому что я знаю, что это правда. Очень важно, чтобы также президент любой страны, и Украины в первую очередь, сказал: "Я считаю, что иметь офшоры – это неправильно, это аморально. Поэтому я закрыл этот офшор и я показываю, что у меня все чисто". Если там все чисто", – сказал лидер НФ.

Скандал с офшорами Зеленского

В начале октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.

Частью это проекта Pandora Papers стал и фильм журналистов Слідство.Інфо "Офшор 95", в котором говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".

Тем временем в Украине собрались пересмотреть список офшоров. До конца 2022 года обновят перечень таких зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

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А недавно Украина внесла остров в Карибском море в список офшорных зон. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.