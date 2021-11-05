Есть два кандидата. Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине

Арахамия рассказал, когда снимут очередных министров. Коллаж "Сегодня"
После ротации в правительстве глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал новые увольнения в Кабинете министров, но через несколько месяцев.
Об этом он сказал журналистам, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, речь идет о двух министрах, но не стал называть их имени. Нардеп уточнил, что отставок стоит ждать через полгода.
"Две есть (отставки министров. – Ред.). Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (о ком именно идет речь. – Ред.) до последнего момента", – сказал Арахамия.
Кого уже уволили
3 ноября Верховная Рада уволила таких членов правительства:
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского;
- первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко;
- министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;
- вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского;
- министра обороны Андрея Тарана.
Кого назначили
4 ноября парламент проголосовал за новых министров и назначил:
- Алексея Резникова – министром обороны Украины;
- Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.
А вот кресло министра экологии оставили пока вакантным.
Тем временем бывший глава МВД Арсен Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции. Он сказал, что правительству не дают времени на эффективную работу.
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