"Если убьете – я не против": появилось видео переговоров по убийству министра Лещенко

На видео разговор заказчика с киллером / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МВД Денис Монастырский во время брифинга рассказал, что американец не хотел, чтобы министр был мертв, однако, если бы это произошло, он бы не возражал.

"Во время переговоров с "киллером" заказчик-американец сказал, что не просит об убийстве министра, но, если тот будет убит, "он не против", – сказал он.

Как стало известно о покушении

МВД сообщило, что задержало подозреваемых в подготовке покушения на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко.

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Изначально житель США заказал убийство гражданина Украины, который был коллектором и должен был "выбивать долги" из бизнес-партнера американца.

Монастырский рассказал, что этот человек взял за это 150 тыс. долларов и не вернул деньги, из-за чего было принято решение об убийстве.

Украинские правоохранители имитировали похищение и убийство этого коллектора. После этого американец и украинка обратились за следующим заказом, который касался нанесения физического вреда Романа Лещенко.

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Что известно о Лещенко

Он родился 23 ноября 1988 года в Черкасской области. По окончании школы должен был пойти по стопам своих родителей-аграриев и поступить в Уманский аграрный университет. Однако Роман стал студентом юрфака Киевского университета Шевченко.

После работал в компании OSG Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

В 2013 году занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр".

1 октября 2019 -10 июня 2020 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

С 10 июня 2020 года — председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Держгеокадастру).