Олег Уруский уходит в отставку

Уруский уходит из правительства. Коллаж "Сегодня"

В Кабинете министров новая отставка. Заявление на увольнение написал вице-премьер, министр по стратегической промышленности Олег Уруский. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", – написал он.

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Как мы уже писали, сегодня подал в отставку Алексей Резников с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что с Олегом Уруским?