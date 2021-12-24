Ермак объяснил, когда ждать референдум по Донбассу

Зеленский вновь заявил о референдуме по Донбассу / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский говоря о референдуме по Донбассу, считает, что все зависит от украинцев. Об этом заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Фокусу.
"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет", – сказал он.
Референдум по Донбассу
- 8 апреля Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.
- 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о том, что в планах провести общенациональный референдум на тему решения конфликта в Донбассе.
- Также он сообщал, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.
- Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что нельзя выносить на всеукраинский референдум вопрос отделения оккупированного Донбасса, так как это незаконно. По его мнению, можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.
- Читайте также в нашем блоге политолога, директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика о том, почему так важен референдум.