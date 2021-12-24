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Ермак объяснил, когда ждать референдум по Донбассу

Наталья Магдык
24 декабря, 20:08
Ермак озвучил позицию президента

Зеленский вновь заявил о референдуме по Донбассу / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский говоря о референдуме по Донбассу, считает, что все зависит от украинцев. Об этом заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Фокусу.

"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет", – сказал он.

Референдум по Донбассу