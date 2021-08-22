Эксклюзивное интервью Алексея Данилова: "От данных закрытых исследований – волосы дыбом"

У секретаря СНБО Алексея Данилова появился повод для гордости – персональные санкции РФ по отношению к нему. "Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – написал он в связи с этим на своей странице в Фейсбуке.

А немного раньше Данилов дал нам эксклюзивное интервью. В нем, в частности, обмолвился, что у него есть диплом историка. Образование вполне подходит к тому, что Данилов говорит. Для историков Конституция – не Библия, и они хорошо осведомлены о том, как в прошлом писали законы, а потом нарушали их, часто ради пользы обществу.

Данилов добавляет – история лишь одна из его специальностей. Уточняем: еще у Данилова есть образование юриста и диплом ветеринара. Но все знают его теперь, как генератора плохих новостей для украинской политической элиты. Каждый раз после заседания СНБО Данилов зачитывает его решения. Не всех они радуют.

Чего ждать дальше от СНБО и вообще, как этот орган власти может повлиять на ситуацию в стране – об этом и пошел у нас разговор.

"Господин Джон Лоф написал исследование про кумовство в верхах украинской политики. А я могу сказать, что на местах кумовство не намного лучше, чем то, что наблюдается в центре", – сказал Данилов в интервью "Сегодня".

Что на самом деле произошло в Иране с самолетом МАУ

- Общество никогда раньше не слышало о Совбезе столько, сколько узнало за последние полгода. Не все знают, что это, как это работает и зачем вообще для государства. И спикеры, когда подбивают итоги сезона, часто повторяли такое определение: Совбез – это конституционный инструмент борьбы з угрозами государственной безопасности. Вы согласны с этим? И если бы вы от первого лица пояснили обществу, что такое Совбез, в чем заключается, по вашему мнению, его эффективность или неэффективность и, собственно, какой должна быть вторая половина года в сравнении с первой?

- Совет нацбезопасности и обороны – это конституционный орган, зафиксированный в Конституции, является инструментом президента. Президент непосредственно формирует состав совета, формирует тех людей, которых он считает необходимыми включить в его состав.

Обычно это люди, которые занимают определенные должности. По закону, есть несколько должностей, которые являются обязательными для включения. Остальных в состав совета набирает президент, это осуществляется через указы президента.

Теперь о том, что не все понимают – чем занимается Совет нацбезопасности и обороны. Тут у меня есть свое видение. Дело в том, что мы очень много работы делаем такой, которую мы не можем показывать обществу. Эта организация координирует деятельность всех органов, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Вопросов, которые не входят в нашу компетенцию, в стране не существует.

Что бы мы с вами ни взяли, это вопросы национальной безопасности. И война, и вода, и какие-то другие вещи – все это имеет отношение к национальной безопасности, так как обязанность Президента, прежде всего, это национальная безопасность, за которую он непосредственно несет ответственность, согласно нашей Конституции.

Вы говорите, что мы работаем только полгода. Но я могу напомнить, что первая большая работа, которую мы делали – это была работа, касавшаяся сбитого российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета. Это был первый вызов, который команда Владимира Александровича (Зеленского) взяла на себя – непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат Совета занимался этим вопросом.

И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран, и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот наш самолет был сбит ракетой российского производства, а именно – Тор-М1.

В то время даже президент Соединенных Штатов еще продолжал говорить, что это техническая неисправность самолета МАУ. А мы настаивали, что пройдет короткий промежуток времени и всем станет известно, что происходит.

Мы смогли получить информацию непосредственно из города падения самолета, там были ужасные видео, которые, я думаю, мы не можем показывать обществу. Но я могу вам продемонстрировать то, что мы увидели в Тегеране через два часа после того, как был сбит наш самолет. Этого видео никто не видел.

Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, мы получили абсолютное подтверждение, что это именно российская ракета.

Мы считаем, что это была осознанная ситуация. За несколько дней до этого американцы убили генерала Сулеймани, и они должны были объявить тотальную войну американцам. И чтобы чем-то перебить этот вопрос, они вместе с россиянами сделали такое.

Данилов утверждает, что Иран сознательно пошел на уничтожение украинского пассажирского самолета, чтобы отвлечь внимание своих патриотов от мести американцам за убийство генерала Сулеймани / Фото: BBC news

Треугольник: олигархи – монополия – коррупция

- Кабмин, Верховная Рада, Офис Президента – до сих государственных источников информации, когда речь идет о внутренней политике, мы привыкли. А к Совбезу, когда он что-то делает или принимает какое-то решение по внутренней политике, еще нет. И у журналистов не возникает никаких вопросов к правовому статусу решениям Верховной Рады, Кабмина или Офиса Президента. Может потому, что привыкли... А вот с Совбезом возникают. Критики много. Я думаю, что вы сами смотрите мониторинги, то есть вы знаете, что много критики. Говорят, что Совбез принимает не совсем юридически обоснованные решения относительно внутренней политики, которые могут не дожить до первого суда... Известно ли вам сегодня что-то об оспаривания решениям Совбеза в судах. И насколько юридически обоснованы решения, которые принимает Совбез? Политические решения, которые принимает Совбез?

- Хотел бы, чтобы мы с вами понимали, что мы не принимаем политические решения. Мы принимаем юридические решения. Между ними есть большая разница. Это кому-то хочется называть решение Совета нацбезопасности и обороны сугубо политическими.

Мы работаем исключительно в пределах своей компетенции, Конституции, того законодательства, которое существует сегодня в нашей стране. Конечно, это не всем нравится.

И сегодня есть определенный круг лиц, которые обращаются в суд с требованием отменить тот или иной указ Президента. Мы к этому абсолютно готовы. Мы понимаем, о чем идет речь.

Более того, мы понимаем, что за люди это оспаривают. Сказать, что для нас это была какая-то неожиданность, нельзя. Мы понимали, что эти люди будут защищаться.

Люди, которые длительный период времени издевались над нашей страны, делали очень неприятные вещи для развития нашей страны, конечно, должны защищаться. Потому что они имеют большие состояния, привыкли чувствовать себя так в нашей стране, как они чувствовали себя при президентах, которые были до этого. И они считали, что им за это ничего не должно быть.

В Украине есть большая проблема. И это не является для нас с вами какой-то тайной. В Украине построена олигархическая экономическая модель управления. Про что это говорит? Это говорит про очень опасный треугольник для нашей страны, потому что олигархическая экономика защищает себя из-за монополизации тех рынков, которые олигархи захватили. И, соответственно, им надо заводить коррупцию для того, чтобы была эта защита.

Вот в таком треугольнике – олигархи, монополии, коррупция – мы с вами находимся. Находимся довольно давно. Я говорил, что этот процесс начался в 1998 году – с первых денег, которые были занесены именно в Верховную Раду.

Это случилось во время процедуры избрания председателя Верховной Рады в 1998: был такой Павел Иванович Лазаренко. Была тогда борьба, кто станет председателем Верховной Рады. Закончилось тем, что господин Медведчук тогда стал спикером парламента, кстати, в 1998 году.

Он так же сегодня находится под санкциями, которые на него наложили решением Совета нацбезопасности и обороны...

- ...Вице-спикером!

По мнению Данилова, коррупция в Украине началась с первой взятки, которую занесли в ВР. И в этом контексте он тут же вспоминает Виктора Медведчука / Фото: Wikipedia

- Кстати, то, что касается господина Медведчука во времена Петра Алексеевича – эта труба – это одно из решений Совета нацбезопасности.

Труба, которая принадлежит нам с вами, нашему народу, каким-то странным образом во времена Петра Алексеевича оказалась в руках Медведчука и еще определенного круга лиц. Мы вернули ее в государственную собственность. И у меня вопрос, почему это не произошло раньше?

Или по каналам, по которым было принято решение? .

Они непосредственно имеют отношение к Российской Федерации, финансировались за деньги Российской Федерации, имели отношение к их агентурной сети, которая у нас здесь была... И, к сожалению, еще существует...

Когда было принято это решение, начали говорить о притеснениях свободы слова, что совершенно не соответствует действительности. Надо понимать, что мы находимся в состоянии фактической войны с Российской Федерацией, они посягают на нашу территорию, причем, начиная с президента Российской Федерации, министра иностранных дел – они все считают, что такой страны, как Украина, вообще существовать не может, и это их территория, и они здесь должны властвовать.

И эти обращения, они делали – непонятно, на кого они рассчитаны.

История – это такая вещь... Каждый человек, который приходит к власти, совершает попытки переписать историю. Но есть факты, которые говорят, что мы существовали гораздо раньше, у нас была своя страна, у нас было свое государство, и нам сейчас его надо защищать. Мы ни на кого не нападаем, мы просто защищаемся. И все решения, которые принимает Совет нацбезопасности и обороны – это вопрос нашей национальной безопасности. Конечно, они не всем нравятся. Но это наша обязанность.

Закон кошки

- Был такой доклад, его сделал британский ученый Джон Лоф, Королевский институт международных отношений Chatham House. Когда голосовала Верховная Рада первое чтение президентского законопроекта о деолигархизацию, почти тогда же вышел этот доклад . Он называется "украинская система кумовского капитализма". Это большое исследование, в котором действительно много вопросов о ренте, монополии – он обрисовывает украинские ФПГ, как они есть. Но там превалирует мнение, что проблема не столько в олигархах, сколько в госчиновниках, которые берут эти деньги. Здесь, знаете, "курица или яйцо"? Может, надо заходить не только со стороны олигархов, но и со стороны госчиновника? Поэтому вопрос, хорошо, конечно, есть олигархи, связанные с Россией, и то, что вы говорите – здесь нет никаких сомнений. Надо давать этому отпор. Потому что это не вопрос деолигархизации, это вопрос нацбезопасности. Но есть крупный бизнес, который работает на нашу страну, что-то делает. Так, может, надо было всех собрать у Президента, всю сотню Форбс? И сказать, спасибо за рабочие места, за положительное влияние на экономику, но, если что пойдет не так, то, пожалуйста, вот инвестиционная няня будет ждать вас прямо в Совбезе... Если вы там что-то попробуете купить – или повлиять на какое-то решение в своих интересах, а не в интересах государства... Почему вы так всех сразу под одну гребенку стрижете?

- Давайте сразу: няня – это точно не ко мне...

- Я извиняюсь...

- У нас абсолютно взрослое учреждение, и няня – это отдельная ситуация.

То, что касается предложений, которые вы озвучили, это мне напоминает, как в свое время Виктор Ющенко возил в один из старейших украинских городов, там всех собирал, из котла кормил кашей – и говорил: давайте...

Я это хорошо помню. К тому времени я так же надеялся, что страна будет меняться. Но закончилось все тем, что те люди, которых в народе называют олигархами, продолжали себя чувствовать достаточно хорошо. Они договаривались в кабинетах, это была кулуарщина. Это то, против чего выступает Владимир Александрович .

Давайте расставим точки над "i". Если человек – олигарх, это не является, скажем там, преступлением. Просто человек является олигархом, имеет состояние. Но не всегда это состояние накоплено законно – и это надо понимать.

Мы сказали, что начинаем этот процесс. Мы имеем в виду, что у нас есть препятствия.

Препятствия в законодательстве. То, что касается антимонопольного , закона о лоббизме. Нам просто надо все это привести в соответствие.

А закрывать глаза, что этого не происходит – когда есть монополизация, когда начинают коррумпировать госслужащих? Когда нужно решить тот или иной вопрос в обход закона?

Я за то, чтобы каждый госслужащий за это отвечал. И сегодня, когда у нас начинаются определенные процессы – это как будто мы свет включаем – и тараканы сразу разбегаются. На сегодняшний день мы включаем свет почти на каждом заседании СНБО, и начинается движение.

Начинаются процессы, наблюдать за ними очень интересно. Потому большое количество людей считает, что никто не видит – те действия которые они осуществляют...

Есть такой закон, он называется "закон кошки". Кошка постоянно пьет молоко с закрытыми глазами. Она думает, что из-за этого ее никто не видит. И когда "пьют наше молоко", и считают, что этого никто не видит – то извините, СНБО видит все.

У нас есть соответствующие системы мониторинга процессов в государстве. Они были построены сразу. Кстати, когда Владимир Александрович приглашал меня на должность, он заранее знакомился с теми инструментами, которые мы предложили использовать в данном процессе.

К сожалению, у нас общество еще постоянно в ожидании, что им все должны, им надо дать. Я бы очень хотел, чтобы после децентрализации, была максимальная активизация общества именно по тем вещам, где есть совместная собственность.

А если я вам задам вопрос, вы знаете, что в совместной собственности на территории общины, где мы с вами зарегистрированы? Вы мне ответ не дадите, потому что вы даже не знаете, где она находится, в каком объеме, кто ею управляет – и почему эти люди имеют выгоду и не всегда законную.

Наша задача прекратить это и сделать, чтобы общество стало прозрачным, и все процессы, которые происходят в энергетическом секторе, в любом секторе, который имеет отношение к нашей жизни – чтобы все понимали, что там происходит. Это очень важный момент для всего общества.

Потому что у нас считается, что в Киеве есть какой-то ящик, в котором лежат деньги. И от того, имеет ли тот или иной человек отношение к этому ящику, он может оттуда что-то взять и кому-то отдать. Все совсем не так.

Есть формирование бюджетов. Не только государственного, но и местного. Так обстоят дела сегодня, после того, как состоялась децентрализация, когда полномочия получили органы местного самоуправления.

Я был мэром в 1994 году в Луганске, и даже мечтать не мог о таких возможностях. Тогда было совсем по-другому. Сейчас такие возможности есть, и наша задача – сделать так, чтобы люди понимали все процессы, которые происходят в нашем государстве. Потому что есть процессы экономические, политические, очень многие процессы.

Наша задача, чтобы общество было взрослым. Сейчас нам не так много лет, всего 30 лет независимости. Я бы сказал, мы сейчас в юношеском возрасте. Есть шанс построить наше государство

- То есть люди должны понять какая власть сосредоточена в руках чиновников, в отношении их совместной собственности?

- Не только... Должны понимать все процессы! В каждой общине есть собственность. И первое, с чего надо начинать – с земли. На сегодняшний день кто-то понимает, в чьих руках земля общины? Как случилось, что не было рынка земли, его никто не запускал, а уже появились олигархические аграрные кланы, владеющие 700 тыс. гектаров, 600 тыс. гектаров земли?

И мы сделали первый шаг: теперь люди могут получить по 100 гектаров. Ничего страшно не произошло. Хотя все говорили, сейчас землю начнут вывозить, все пропало.

Идет процесс, это не обязаловка, это ваше право распоряжаться тем, чем можете распоряжаться. И когда это будет на уровне общины, на уровне государства, когда будет осознание этих процессов – мы очень быстро пойдем дальше быстрее, чем сейчас.

Джон Лоф, английский исследователь стран Евразии, который в исследовании по вопросам Украины отметил, что основной проблемой нашей политики является кумовство, а не олигархия / Фото: Wikipedia

Долги вернем, но это несправедливо

- Хочу вернуть к деолигархизации – но как к законопроекту, который сейчас на рассмотрении ВР и в который внесли 1230 поправок. Мы этих поправок не видели, возможно вы их видели, но журналисты – нет...

Три главных вопроса к этому законопроекту уже прозвучали. Первый, спикер Разумков нам в интервью сказал, что Совбез не может формировать реестр олигархов, потому что это – конфликт интересов. Конфликт интересов заключается в том, что олигархи могут оказывать влияние на членов Совбеза. Должен ли Совбез вести реестр олигархов, тем более, если олигарх – это не автоматически преступник, а просто статус?

Второй вопрос, директор НАЗК Новиков тоже говорил нам в интервью, что НАЗК готово, если Рада так решит, писать этот реестр вместо Совбеза. Но сам Новиков не считает, что реестр вообще нужен. Потому что все законы, которые надо, чтобы ограничить влияние – они уже есть. Надо их только выполнять.

И третий, ваш предшественник – Александр Данилюк – нам сказал, что борьба с олигархами не обеспечит развитие экономики, а наоборот может отпугнуть инвесторов. Поэтому третий вопрос: в чем цель этой борьбы? Если экономика – может действительно с чиновниками, лицами, может реестр должностных лиц сделать?

- Начну с выступления председателя ВР, он также член Совета безопасности и обороны. И если он считает, что кого-то из членов Совбеза могут коррумпировать, по его мнению, олигархи, тогда надо указывать, кто к этому склонен из 23 членов Совета безопасности и обороны, может поддаться искушению.

И как? Так, как поддавались и поддаются депутаты ВР, принимая важные законы, иногда – законы, которые являются противоречивыми с точки зрения многих вещей? Влияние олигархов на ВР является очень большим.

И мы можем видеть это по принимаемым законам. Это надо прекращать.

Влияние олигархов на законодательную деятельность – это один из элементов их существования. Это те законы, которые они сами себе принимают. Они их оплачивают, и потом мы с вами живем в очень сложном состоянии – именно по этим законам.

Надо признать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к сожалению. Если они там влияние, это угроза? Конечно, это угроза!

Будут ли они иметь то влияние, если будет принят закон? По крайней мере в том виде, в котором предложил президент? Там очень большие ограничения!

Если вы общаетесь с олигархами и имеете соответствующую должность – вы должны это сообщить. Если представители олигарха с вами общаются – а вы должностное лицо, вы должны об этом сообщить.

Что касается реестра олигархов, не мы определяем – но в проекте закона есть толкование: это должно быть решение СНБО, для этого должны быть основания. Должны быть соответствующие документы.

Все прописано – деньги, влияние, много других вещей.

Я не считаю это отпугиванием инвесторов. То, что касается господина Новикова, то при всем уважении, но Рада будет принимать решение, кому вести этот реестр.

Может, это будет аппарат Совета нацбезопасности и обороны, может другая институция. Но президент считает, что Совбез должен этим заниматься, как орган, координирующий действия в этой сфере.

У нас очень легко проверить любого человека. Это происходит путем голосования. Каждый человек ставит свою подпись.

То, что касается высказывания Данилюка по инвесторам – есть большая дискуссия, которая связана с инвестированием в зеленую энергетику. Если мы погрузимся в историю, то увидим, что это был абсолютно коррумпированный закон, который был принят для коррупционных целей. Он сейчас действует, все иностранцы в курсе. С самого начала закон был коррумпирован.

Почему? Там единственная товарная единица в нашей стране, которую вопреки нашей Конституции почему-то решили считать в евро. Наш денежная единица – это гривна.

Это первая позиция, с которой надо начинать. И говорить, что это невозможно. Я уже молчу о том, которая была определена оплата – хотя это должен определять рынок, если мы говорим о рыночной экономике. А здесь определили, что должен быть фикс прайс. Конечно, уже многие пошли в этот бизнес. Сейчас есть беспокойство, почему так?

Есть желающие покупать электрическую энергию за 8, за 9 по 16 гривен? Конечно, нет. Все хотят покупать за другую цену. Так, а как же государство покупает за такие цены? А потом государство что должно делать? Компенсировать? Но тогда это должен быть всем понятый процесс – сколько мы и кому компенсируем. И как мы должны объяснить обществу, почему мы в евро зафиксировали? А почему другие вещи мы не фиксируем в евро?

- Здесь возникает вопрос: закон не имеет обратной силы. Что делать с законом, первое? И когда деньги отдадут, второе?

- Смотрите, гривна – это наша национальная валюта. Все, что у нас происходит, все должно происходить в гривне. Мы находимся в крайне сложном экономическом положении по двум причинам. Первая причина, у нас есть бивалютный рынок. У нас евро и доллар очень распространены в стране. Мы не можем на это не обращать внимания. Машины покупают в долларах, квартиры – в долларах, дома – в долларах. Даже если вы видите объявление, там придумали – "условная единица". Мы сегодня считаем, что в нашей стране от 70 до 100 млрд. долл. наличными.

- Если все же о зеленке... Я читал, что около 10 млрд. евро было вложено согласно этому закону. То есть, инвесторы, из которых половина – внутренние, половина – внешние, из кармана выложили 10 млрд евро на этот проект. Если закон преступный, надо что-то делать с этим. Но что делать с инвесторами? 18,5 млрд долгов у государства…

- Я не говорю, что закон преступный. Я говорю, что закон, когда он принимался первично, когда мы экскурс сделаем в прошлое, то мы увидим, как это все происходило. Какие группы это лоббировали, как были построены станции, потом они уже имели других владельцев. Оно изначально было построено на коррупционных составляющих.

Можем ли мы предъявлять претензии бизнесу? Нет! Бизнес всегда желает воспользоваться этими возможностями. Но мы на это можем обратить внимание – откуда долги? Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день цена, которая есть на зеленую энергетику, не соответствует современному состоянию дел в этом процессе.

Нам надо к этому возвращаться. Мы же не говорим, что государство не будет выполнять своих обязательств. Мы говорим, что к этому надо вернуться и это надо исправлять.

Но нужен откровенный разговор с обществом, и объяснять, почему так произошло. Я подчеркиваю, покажите мне услугу или товар, которые считаются, согласно законодательству, в евро. Вы не найдете ни одной такой позиции!

И это первое, что надо убирать. Знают ли наши партнеры, которые постоянно нам предъявляют претензии? Конечно знают! Но они также не хотят на это обращать внимание...

Каждая страна должна заботиться о своем интересе. И когда нам говорят, что нам кто-то помогает – они помогают, если в этом есть их выгода.

Кстати, то, что произошло в Афганистане. Американцам надоело помогать и тратить свои деньги. Они просто ушли, и сейчас мы наблюдаем там ужасную ситуацию. Поэтому нам надо наводить порядок в нашей стране и не надо пугаться разговора с обществом. Надо объяснять, откуда что берется и куда оно отправляется.

Кумовство на верху и внизу

- Простите, но все же есть вопросы – вот, 18,4 млрд. долгов перед инвесторами зеленой энергетики. Часть из них – украинцы, которые вложились – и крупный , и не крупный тоже. Но, когда мы разговаривали с Александром Данилюком, он тоже говорил об имидже Украины. Как Украину будут воспринимать те инвесторы, которые сейчас получили долги? Которым мы должны деньги... Они пойдут в суд, будут портить имидж Украины... То есть, дискуссия с обществом не может же быть об этом? Это уже произошло. Надо...

- Я хочу, чтобы мы с вами понимали очень простую вещь. Инвесторы бывают разные...

- Но долги...

- Инвесторы бывают разные... Долги государство признает, но, еще раз подчеркиваю, то, что касается именно зеленой энергетики – с самого начала была заложена коррупционная составляющая в этом процессе. И благодаря этому процессом пользуются инвесторы.

Но должно быть справедливость! У нас очень много вопросов, которые абсолютно несправедливы. Когда на маленьких возлагают большое, а большое забирают у маленьких. Мы не можем с вами это допустить. Потому что это расшатывание ситуации в стране.

Вот пример, сегодня произошло событие, снизили для людей, которые потребляют до 250 кв электроэнергии. Надо понимать, что это как раз вопрос справедливости, вопрос защиты людей. У них нет возможности платить больше за то, что они используют.

Но те люди, которые потребляют, скажем так, 5 тысяч киловатт, 10 тысяч... У нас есть люди, которые потребляют 300 тысяч киловатт в частной усадьбе. Это у нас рекордсмен такой в нашей стране . Надо же знать, сколько он должен платить.

- Это бизнес?

- Нет, частный...

- А как так может быть?

- Я также спрашиваю, как это может быть?

Поэтому процесс децентрализации очень важен. Потому что каждая община будет видеть, что происходит на ее территории.

Кстати, есть Указ президента №180. У нас очень много есть работы, на которую мало кто обращает внимание. Поскольку все считают, что наша работа – санкции, контрабандисты.

Я могу сказать, что если люди внимательно посмотрят, то указ президента – там очень много вещей именно поддержки децентрализации. Должна закончиться процедура аудита всех ресурсов, которые есть на территории каждой общины.

К большому сожалению, чиновники не совсем тщательно выполняют этот свой долг – именно по выполнению этого указа президента. Поэтому нами принято решение по поручению президента: по пятницам мы начинаем опрашивать каждое ведомство, которое должно за это нести ответственность. Там есть ответственные, которые должны эти вопросы сопровождать и делать.

Кстати, что касается бизнеса. Надо понимать, что собственность обязывает. Это аксиома. У нас на сегодняшний день зарегистрировано полтора миллиона юридических лиц. Людей, которые имели желание начинать делать бизнес. Отчеты сдают 320 тыс...

Скажите, пожалуйста, если вы зарегистрировали предприятие, вы обязаны сдавать отчет? Конечно! А вы этого не делаете.

Смотрите, 1,2 млн юридических лиц не хотят сдавать отчеты. Но они не в межгалактическом пространстве, они на территории своей общины. И наша задача, чтобы община знала все предприятия, зарегистрированные на этой территории, всех налогоплательщиков – тогда будет откровенный разговор. Потому что на сегодняшний день, если мы вам покажем исследования по многим вопросам нашей жизнедеятельности, то волосы дыбом становятся по некоторым вопросам.

Непосредственно вопрос по земле. Те люди, которые действительно являются хозяевами на своей земле, в рамках общины делают очень полезные вещи. Относительно земли у них все прозрачно.

Каждый клочок земли должен нести определенную функцию в государстве – экономическую, эстетическую, экологическую функцию. А есть такие общины, где в последнее время об этом вообще не вспоминали. Им удобно. Они все это распределение между собой сделали. Дело в том, что это не только вопрос верхов, это и вопрос происходящего у нас внизу.

Кстати, тот господин писал это исследование – о кумовстве. А я могу сказать, что местное кумовство ненамного лучше, чем то, что происходит в центре. У нас на сегодняшний день лесная отрасль – это отрасль кумовства, по нашим исследованиях.

- А что с этим можно сделать?

- Президент дал поручение, мы готовим сейчас заседание СНБО. Будем предлагать свое видение развития лесной отрасли. Более того, мы приходим к вопросу, что с учетом того, что лес является нашим достоянием, но так же, лес – это сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон такое словосочетание как промышленный лес.

Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса – не путать с биогенезом. Мы должны сделать распределение, чтобы понимать – это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя.

Тем более, сейчас мы взяли на себя дополнительные обязательства по всем этим выбросам. Вообще сейчас эти процессы набирают обороты во всех странах мира.

Когда Владимир Александрович сделал заявление о том, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить – речь шла не только об экологии. Речь шла об экономике, об энергетической независимости, потому что мы за счет этого сырья, если мы будем делать просчеты, мы увидим, дополнительный гудвил в этом вопросе мы можем с вами иметь.

У нас очень много у общин территорий вообще на сегодняшний день являются пустыми. Они не пригодны для сельского хозяйства, но там можно посадить ту или иную часть леса и через некоторое время использовать эту древесину для других нужд.

СНБО намерено заняться вырубкой лесов в Карпатах. Но там, кажется, нашли необычное решение / Фото: РБК

У нас не шариат – не будут забрасывать камнями, чтобы уничтожить человека

- Вы говорите, что многое находится в тени.... Чиновники не хотят, чтобы свет на их деятельность падал, и государство не видело, потому что это коррупционные деньги. В Украине богатое прошлое... Но система, которая существует – многие пишут, что это пережиток советской системы, номенклатурного распределения… То есть, когда государственная должность дает все. Мол, это лучший успех – занять государственную должность. С прошлым можно разбираться долго. Есть будущее, надо куда-то идти. Вы сказали в интервью коллегам НВ, публично будете изучать, кто как стал олигархом за счет наших с вами совместных денег. Как вы видите этот процесс?

- Не денег, а ресурсов...

- Хорошо... Как вы видите этот процесс? Какие последствия он будет иметь – моральное осуждение или -арест, конфискация, национализация? Как с долгами, будут возвращать, не будут, потому что это не справедливо. Как государство выйдет из этого процесса?

- Я хотел бы начать с экскурсов в прошлое. Я, как человек, имеющий историческое образование, могу сказать, что очень полезен такой экскурс – возвращаться не только в прошлое Советского Союза, но и в более раннее прошлое. В 2002 году мы совместно с двумя друзьями начали проект собрания Украины. Причем, мы все три имели русские фамилии: Андреев, Матвеев и Данилов . Одна из наших работ – это "Украинская икона XI-XVIII века".

Очень интересна такая вещь. Профессор Миляева сделала монографию. В прошлом очень много ответов на вопросы, которые нам сегодня задает РФ.

Я не отвлекаю вас от вашего вопроса. Я просто говорю то, что касается экскурсов – полезно возвращаться намного раньше. Нам надо вернуться, начиная с 1991 года.

Что вообще происходило в нашей стране? Как так случилось, что Украина, которая была №1 в Советском Союзе по многим отраслям, сегодня, к сожалению, не является страной мечты. И мы с этим должны разобраться. Ничего страшного нет, никто не будет висеть на дыбе. У нас не шариат, у нас не будут забрасывать камнями или бить палками, чтобы уничтожить человека. Но мы должны понимать, что у нас происходит для того, чтобы в будущем мы должны с вами шаги для развития государства. А не отдельных должностных лиц, как вы говорите – занял должность и он почтенный себе господин.

- То есть, все это – не о перераспределении крупного бизнеса? О равных правилах игры?

- Никакого распределения большого бизнеса происходить на сегодняшний день уже не может. Он уже сформирован. Но надо привести его в соответствие с целями и задачами, стоящими перед государством.

- Какие будут правила?

- Не надо покупать депутатов. Не надо покупать законы.

И этот законопроект, касающийся деолигархизации, он дает возможность... Если я скажу, что он решит все вопросы, я буду неискренним...

Но он даст возможность начать наводить порядок. И очень много таких вещей. Контрабандисты... Они же сами по себе не могли заниматься такими вещами. Через спайки с одним органом, с другим... Мы это понимаем.

И когда мы включили свет, то представители этих органов стали волноваться, стали чувствовать себя совсем по-другому. Потому что есть такая вещь – уплата прямых налогов государству.

Вот вы знаете, сколько вы заплатили прямых налогов государству? Нет! И вот все здесь присутствующие этого не знают.

Но это довольно интересная такая вещь. Вы же платите налоги.

- Да, но у меня только зарплата…

- Смотрите, воспитывать сознательного гражданина – это очень важная вещь. Вот находясь в той или иной стране, мы с вами что видим? В США или другой стране, попробуйте, чтобы у вас был заросший двор. Это невозможно. Сосед скажет, ну, что ты делаешь? Посмотрите, что сейчас происходит у нас. Это простой пример. Но это абсолютно то, что происходит. Смотрите, когда я об этих вещах говорю, они так же крайне важны – мы не можем не понимать, что здоровое общество – это залог нашего крепкого государства.

- Возникает вопрос...

- Кто врач?

- Именно так. Вы – диагностик проблемы...

Если в этом не участвуют все граждане, это не удастся сделать никому.

- Мы должны привлечь максимальное количество граждан к этому процессу. Я вот задал вам вопрос – и вы уже задумались... Вы должны это знать. Потому что, когда вы знаете, вы можете сказать: власть, подожди, я гражданин, я заплатил налоги, вы за мои налоги существуете.

Это классическое выражение – у государства нет собственных денег. Все деньги, которые есть в государстве – или деньги от налогоплательщиков, или деньги, которые мы временно позаимствовали у тех или иных институтах, и которые нам надо будет отдавать.

- Именно так.

- Если это общий интерес, если это общая позиция – тогда будет выгода. Если каждый будет считать, что ему это не нужно – оно так не поедет.

Все, что вы хотели узнать от Алексея Данилова, но боялись спросить

- У меня несколько очень коротких вопросов. Я веду программу "Большая деолигархизация", кроме того, что я журналист, медиаменеджер...

- Видите, мы даже повод вам дали, скажем так, для новой программы...

- Да, спасибо, я соскучился по эфиру. Вернулся, теперь можем разбираться с этим вопросом. Это действительно большой вопрос для государства, общества и для нас. Мы сказали нашим зрителям, что вы дали согласие на разговор... И они задают вопросы. "Все, что вы хотели узнать от Алексея Данилдова, но боялись спросить"... У нас немного вопросов, но они характерны. Первый вопрос от Давида...

- ...Арахамии?

- Давид Цысак... Можно провести аудит работы сельских голов – теперь это старосты села? Украинские села в ужасном состоянии, и это вина сельского головы, ведь они годами оперировали большими средствами неэффективно.

- Это вопрос не к сельскому голове. Этот вопрос ко всем жителям села, которые наблюдают за процессом – и ничего... Указ президента №180 – речь идет о всех общинах. Каждая община должна быть прозрачная, публична во всех своих процессах. И тогда, если будет общий интерес к этому вопросу, поверьте, очень многие процессы сдвинутся с мертвой точки. Это касается всех, не только председателя сельского совета.

Во время нашего интервью, Данилов неоднократно повторил: у президента Украины есть намерение вплотную заняться региональной политикой и эффективной работой громад. / Фото: president.gov.ua

- Следующий вопрос такой был: "В таком-то месте, в такой-то области мэр стал олигархом. Обратите пожалуйста, внимание". Совбез готов обращать внимание, если мэр стал олигархом?

- Он не мог стать олигархом, если бы община держала его в определенных условиях. Нет контроля общины – вот что это такое. В треугольнике – председатель, депутаты и избиратель – все три звена должны работать. И работать постоянно. У нас избиратель избрал председателя, выбрал депутатов – и считает, что он свою функцию раз там в 4 или 5 лет выполнил. И, до свидания! Ну, не работает оно так. Когда будет построена устойчивая система, когда она заработает, тогда может быть так. Но сейчас нам надо понимать, что всем вместе надо действовать. И если мэр, как вы говорите, стал олигархом – тогда это не только к мэру вопрос.

- И последний вопрос, человек с фамилией Черный пишет, "когда наконец в руководства Украины руки дойдут до нефтегазовой геофизики, которая более 60 лет работает на благо враждебной России?" Там дальше конспирологическая теория. Я так понял, это о поиске природных ресурсов на территории государства. Вы на недра смотрите или нет? На запасы, на разведку. Мы можем найти нефть?

- Здесь не только о нефти идет речь. У нас было одно из заседаний СНБО, которое касалось именно наших недр. Мы четко должны понимать, где наши недра, в каком количестве они находятся, какие мы должны использовать и какие недра мы оставить для наших потомков. У нас есть решение СНБО по этому поводу – мы впервые систематизировали всю эту работу.

Мы определили недра, являющиеся стратегически важными для нашей обороноспособности, национальной безопасности. Они зафиксированы указом президента, и это мы впервые вообще сделали все эти вещи. Но возвращаясь к этому указу президента №180: каждая община будет знать, что происходит непосредственно на территории ее общины. И тогда будет вполне понятная ситуация.

Мой любимый пример, когда человек за один день зарегистрировала 19 предприятий и через 4 дня получила 19 лицензий на добычу углеводородов. Скажите, пожалуйста, вы бы это смогли сделать?

- Думаю, нет...

- Ни один человек из тех, кто здесь находится, этого сделать бы не смог. И когда мы это прекратили, начался шум, и этот человек сейчас обращается в суд.

Кстати, это человек зарегистрирован в панельной девятиэтажке, в маленьком городке Украины . Ну, понаблюдаем, дадим публичное сопровождение этому процессу, начиная с сентября. Как случилось, что в один день вы получили 19 лицензий. И у меня вопрос – зачем вам 19 компаний? Это как раз про 1,2 млн , о которых мы говорили. Может входить в это число.

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