Экс-судья Чаус вышел из-под домашнего ареста

Николай Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, внес залог в 717,9 тыс. грн для выхода из круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил его адвокат Юрий Денисенко, передает Громадське.

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Теперь Чаус может свободно передвигаться по Киеву, но он и дальше должен придерживаться ряда обязательств:

воздержаться от общения со свидетелями;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Срок действия этих обязательств – два месяца. Кроме того, отмечается, что залог внесла жена Чауса.

Что известно о деле экс-судьи?