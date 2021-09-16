Экс-нардепа Балашова после нападения на следователя отправили в СИЗО

Бывшего депутата Геннадия Балашова отправили в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд Киева отправил бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, который подрался со следователем, в СИЗО.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный" и "Страна".

Геннадий Балашов сейчас ожидает конвой, который доставит его в Лукъяновское СИЗО.

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"Я не буду платить ни залог, ни судьям, ни прокурорам, никому вообще. Я законопослушный гражданин, поэтому вымогательство в виде 10 миллионов, которые они пытаются получить в виде залога — ничего не получится. Мне лучше посидеть на Лукьяновке, отдохнуть, почитать книги, но платить не буду", — заявил Балашов.

Решение суда по Балашову. Фото "Страны"

Нападение Балашова на следователя

16 августа в 16:00 Балашов прибыл в райуправление на допрос по одному из пяти открытых против него дел, а через два часа его задержали.

По предварительным данным, во время допроса экс-нардеп напал на следователя.

Адвокат Балашова Игорь Черезов рассказал, что его подзащитного задержали в порядке 208-й статьи УПК.

Напомним, депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Мы также писали, что на заседании Конотопского горсовета мэр города Артем Семенихин облил водой народного депутат от "Слуги народа" Александра Качуру, причем из бутылки, которую принес нардеп. Конфликт едва не закончился дракой.