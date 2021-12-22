Первым накажут Галушко? В МВД придумали наказание за маты на полицию

Монастырский намерен довести до логического завершения скандал с водителем Галушко / Коллаж "Сегодня"
Скандал с неподобающим поведением нардепа Николая Галушко по отношению к полицейским может закончиться вводом наказания за оскорбление правоохранителей.
Соответствующее предложение сделал Министр внутренних дел Денис Монастырский, обратившись к Верховной Раде на своей странице в Фейсбуке.
Обращение
"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон. Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы хотим присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", – написал министр.
Ситуация
- Напомним, год назад Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, которые остановили его водителя за грубое нарушение правил дорожного движения. Дошло даже до оскорблений.
- Скандал произошел и ничем тогда не закончился 18 декабря 2020 года. И только сейчас видео с полицейских камер оказалось в распоряжении журналистов Украинской правды.
- Также Монастырский поведал, что теперь Печерский районный суд Киева лишил прав водителя нардепа, который позволял себе оскорблять полицейских.
- Новый скандал произошел буквально через несколько дней после того, как своего поста лишился замглавы МВД Александр Гогилашвили, который также позволил себе нападки на полицейских при исполнении.