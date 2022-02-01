Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Путин не дождался звонка Джонсона: премьер Великобритании сменил планы

Мария Дмитренко
1 февраля, 18:28
СМИ назвали новую дату разговора лидеров двух стран

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь они созвонятся 2 февраля во второй половине дня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Реклама

Разговор отменили на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск вблизи украинской границы.

Отметим, изначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.

Визит Джонсона в Украину

  • Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. Согласно программе визита, британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Они обсудит с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.
  • Также Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержания стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости, заявляли перед визитом в пресс-службе британского премьера.
  • Кроме того, ожидается, что по результатам переговоров Украина заключит новый союз с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.