Путин не дождался звонка Джонсона: премьер Великобритании сменил планы

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь они созвонятся 2 февраля во второй половине дня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Разговор отменили на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск вблизи украинской границы.

Отметим, изначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.

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