Путин не дождался звонка Джонсона: премьер Великобритании сменил планы

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь они созвонятся 2 февраля во второй половине дня.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Разговор отменили на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск вблизи украинской границы.
Отметим, изначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.
Визит Джонсона в Украину
- Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. Согласно программе визита, британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Они обсудит с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.
- Также Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержания стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости, заявляли перед визитом в пресс-службе британского премьера.
- Кроме того, ожидается, что по результатам переговоров Украина заключит новый союз с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.