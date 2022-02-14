Джонсон дал Путину время для отступления

Джонсон обратился к хозяину Кремля / Коллаж "Сегодня"
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил президента России Владимира Путина не делать шаг в пропасть и вовремя одуматься.
Об этом премьер-министр Соединенного Королевства написал в своем Твиттере.
Дружественный совет
"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России", — написал Джонсон.
Также британский политик заявил, что Москва все же что-то планирует в ближайшие 48 часов.
"Россия планирует нечто, что может произойти в течение 48 часов", — сказал Джонсон журналистам во время рабочей поездки.
Обстановка
- 14 февраля в ходе очередного телефонного разговора государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наша страна получила очередное заверение в получении быстрой и решительной реакции на агрессию со стороны России.
- Свои опасения Джонсон высказал на фоне эвакуации западных дипломатов и сотрудников мировых институций из Украины и заверений президента Беларуси Александра Лукашенко, что он с Россией не собирается нападать на соседнюю страну.
- Президент США Джозеф Байден во время общения с журналистами неоднозначно высказался относительно возможного "вторжения" России в Украину в ближайшие дни.
- Напомним, что американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.