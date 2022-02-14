Джонсон дал Путину время для отступления

Джонсон обратился к хозяину Кремля / Коллаж "Сегодня"

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил президента России Владимира Путина не делать шаг в пропасть и вовремя одуматься.

Об этом премьер-министр Соединенного Королевства написал в своем Твиттере.

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Дружественный совет

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России", — написал Джонсон.

Также британский политик заявил, что Москва все же что-то планирует в ближайшие 48 часов.

"Россия планирует нечто, что может произойти в течение 48 часов", — сказал Джонсон журналистам во время рабочей поездки.

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