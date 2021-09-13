Джон Хербст: Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет

Экс-посол намекнул, что в ближайшие годы Европа нас не примет / Фото: Flickr

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Украине еще далеко до вступления в НАТО и Европейский Союз – на это может понадобиться до 20 лет. Такое мнение он высказал Фактам.

"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять", – сказал он.

Хербст также считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции Украины, но в этом есть недоработка и Брюсселя.

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"Реформы в Украине проводят недостаточно быстро. Но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения (относительно членства. — Ред.)", – подчеркнул американский дипломат.

Перспективы Украины все более туманны?

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

Президент Эстонии Кирсти Кальюлайд ранее заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий, и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.

А на днях в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требовать реформ.

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отреагировал на скандальное заявление Кальюлайд.