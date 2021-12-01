Дождались только снега – Тимошенко о госперевороте

1 декабря ожидания не совпали с реальностью / Коллаж "Сегодня"
Лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко двумя фотографиями высказала свое мнение относительно поднятой Владимиром Зеленским тревоги о подготовке государственного переворота.
"Ждали переворота, а пришла только зима", – написала Юлия Владимировна у себя на странице в Фейсбуке.
Ситуация
- 26 ноября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 1 декабря 2021 года готовился государственный переворот.
- Председатель Верховной Рады Украины в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков обратил внимание, что Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о якобы возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине.
- Вечером 1 декабря в Киеве на Майдане прошло вече под названием "Защити Украину – останови переворот", в котором приняли участие представители общественных организаций "Демократична сокира", Национальный корпус. Митингующие планировали идти к Офису президента.