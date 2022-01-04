Дочь Медведчука и крестницу Путина не пустили в Швейцарию

Медведчук недоволен Западом, который он постоянно критикует. Коллаж "Сегодня"
Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что его дочери аннулировали визу в Швейцарию, куда она должна была поехать на учебу. Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.
Любопытно, что кум Путина так рьяно выступает против Запада, но при этом отправил туда учиться свою дочь.
"Да, дочь закончила школу в Киеве и поступила, сдала экзамен, в Женевский университет. Обратилась, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована", – сказал он.
Медведчук с негодованием отметил, мол, западный мир "отличился".
"Да, я выступаю против внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать", – добавил кум Путина.
Отметим, что речь о Даше Медведчук, которая является крестницей Путина и жены третьего президента РФ Дмитрия Медведева – Светланы.
А как дела у самого Медведчука?
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям (т.н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.
- А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения Медведчуку.