Добкин проиграл выборы в Харькове – что решил суд

Харьков избирает нового мэра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове коллегия Второго апелляционного административного суда отказала в пересчете голосов в 4 районах города кандидату в мэры Михаилу Добкину и Гражданской сети ОПОРА в Харьковской области. Новоизбранный мэр - кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов, получивший в первом туре 50,66% голосов, готовится к церемонии вступления в должность.

Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на адвоката Добкина – Анатолия Родзинского.

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"Коллегия судей Второго апелляционного административного суда отказала Добкину и ОПОРЕ в пересчете голосов в 4-х районах города: вчера около 23:00 – в Холодногорском и Слободском, а только что – в Новобаварском и Основянском", – сообщил Родзинский.

По его словам, коллегия сначала отменила решение суда первой инстанции, а затем приняла свое, по содержанию такое же: "Решения апелляционного суда обжалованию не подлежат".

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