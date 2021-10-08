ОПЗЖ сразу да, "ЕС" ждет письма, а "Довира" хочет смотрин: кто готов забрать Разумкова в свою политсилу

Разумков теперь может присоединится к любой фракции / Коллаж "Сегодня"

После голосования за отставку Дмитрий Разумков оказался в статусе внефракционного народного депутата. Кто потенциально согласился бы взять к себе во фракцию Дмитрия Александровича — узнали журналисты сайта "Сегодня".

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С распростертыми объятиями

Во второй по численности фракции парламента Разумкова уважают и гипотетически видят рядом.

"Если бы Дмитрий Александрович принял решение о вступлении в ОПЗЖ, от этого выиграли бы обе стороны, так как это умный, перспективный, порядочный политик", — такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Юрий Загородний.

Его однопартиец Илья Кива тоже готов к пополнению в команде:

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"Насколько я знаю, он разделяет наши взгляды и наши цели, поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству и всегда готовы укреплять силы честными и порядочными людьми", — заявил Кива.

А вот еще один член ОПЗЖ Николай Скорик сомневается, что такая вероятность существует:

"У нас достаточно много разногласий, мы не по всем вопросам сходимся, но как человека, как политика, который имеет свою позицию, я его уважаю. Однако не думаю, что существует гипотетическая возможность такого объединения, политически никаких мотивов нет".

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Проверяют почтовый ящик

Представитель Всеукраинского объединения "Батькивщина" в парламенте Сергей Власенкождет официальный документ отныне уже бывшего спикера:

"Для того, чтобы попасть во фракцию "Батькивщина" необходимо написать заявление о вступлении. Будет заявление, любого депутата, включая Дмитрия Александровича, будем ее рассматривать. Если поступит. Послушаем человека, что он думает, как он это все видит и т. д.".

Но больших надежд по расширению команды в политсиле не возлагают. Об этом сказал коллега Власенко по фракции Сергей Евтушок:

"У Разумкова свое видение. Я так понимаю, существуют группы депутатов, которые его поддерживают. Мы в оппозиции в данный момент, а где там Разумков будет — неизвестно, со своими депутатами, есть они у него или нет. Поговаривают, что в "Голосе" у него есть своя поддержка, но посмотрим. Это было лицо "Слуги народа". Это было лицо, ездило по всей стране как первый номер в списке и передавал программу партии, программу президента. Поэтому я не думаю, что Разумков будет во фракции "Батькивщина", хотя политики никогда не любят прогнозировать. Однако мое видение, что все же нет".

Ждут первый шаг

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" говорит, что их политсила также не спешит предлагать место. Мол, пусть Разумков сам идет навстречу:

"Если Дмитрий Разумков напишет заявление о вступлении в нашу фракцию, мы, конечно, будем ее рассматривать. Хотя я лично вряд ли буду за это голосовать, но это будет решение фракции", — высказался депутат.

В "Голосе" заранее говорить о ротации не хотят. Председатель фракции Ярослав Железняк немногословен:

"Во-первых, я не слышал о таком желании у самого Дмитрия Александровича. Во-вторых, у нас с ним хорошие близкие отношения. Но как он будет строить свое политическое будущее, мне пока неизвестно. Поэтому, я думаю, об этом говорить рано".

Лишнего стула нет

Член депутатской группы "Партия" За будущее" Сергей Рудык сотрудничать с Разумковым не хочет. Называет его двуличным:

"Есть такая категория людей, которые живут по принципу "место сидения определяет точку зрения". Пока ты чувствуешь, что ты царь зверей или король джунглей, я не знаю, что у него было в голове, но в августе-сентябре он вел себя именно таким образом. И там, где он чувствовал свою вседозволенность, он мог себе класть на регламент, на закон, на Конституцию. Но когда начались разговоры о его отставке, он вспомнил о регламенте и о законах".

А Антон Поляков вообще не ждет, что Дмитрий Александрович будет напрашиваться:

"Я не думаю, что Разумков будет входить в какую-то фракцию. Есть одна фракция, которая более или менее подходит ему по полюсности, и скорее всего, его задача — это сделать свою депутатскую группу. А с тем количеством депутатов, которые у него под контролем это в данный момент нереально".

Претендуешь — соответствуй

Новоиспеченный внефракционный депутат должен прийти не с пустыми руками. Об этом намекнул член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов. Но против Разумкова ничего не имеет.