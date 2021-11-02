Дмитрия Яроша назначили на высокую должность в ВСУ (фото)

Ярош уже получил удостоверение о новой должности. Коллаж "Сегодня"
Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом он написал в Facebook.
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (самого Залужного). Спасибо за доверие. Вместе победим. Украина превыше всего", – сообщил он.
Также он показал "корочку" от новой должности.
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